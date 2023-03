Francesco Facchinetti: “Mia moglie è più ricca di me, suo papà ha un’isola. Ma non deve spendere un euro, la tratto come una principessa” (Di martedì 14 marzo 2023) In casa Facchinetti-Faissol non ci sono problemi economici, questo è sicuro. Lo rende noto lo stesso Francesco rispondendo ai suoi followers sui social: “Signore e signori, mia moglie è più ricca di me, ma di gran lunga. Il papà di mia moglie, prima di tutto ha un isola, secondo è considerato il più grande odontoiatra al mondo e per di più ha inventato delle cose. Mia moglie è molto più ricca di me, ma siccome è libanese, in Libano le donne devono essere trattate come principesse, quindi le donne devono spendere tutto. Nonostante mia moglie sia più ricca di me, non deve spendere un euro, perché deve ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) In casa-Faissol non ci sono problemi economici, questo è sicuro. Lo rende noto lo stessorispondendo ai suoi followers sui social: “Signore e signori, miaè piùdi me, ma di gran lunga. Ildi mia, prima di tutto ha un isola, secondo è considerato il più grande odontoiatra al mondo e per di più ha inventato delle cose. Miaè molto piùdi me, ma sicè libanese, in Libano le donne devono essere trattateprincipesse, quindi le donne devonotutto. Nonostante miasia piùdi me, nonun, perché...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Francesco Facchinetti: “Mia moglie è più ricca di me, suo papà ha un’isola. Ma non deve spendere un euro, la tratto… - ilmessaggeroit : #francesco facchinetti: «Mia moglie è più ricca di me, suo padre ha un'isola. Ma lei non tira fuori un centesimo» - leggoit : #francesco facchinetti confessa: «Mia moglie è più ricca di me, ma non tira fuori un centesimo» - Manuteist : @Sancy_46 @Open_gol certo, ed è giusto che sia il sig. Facchinetti, che si è comprato la villa a Mariano con la SIA… - vincenzo_tolve : -