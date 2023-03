(Di martedì 14 marzo 2023) Il piano elaborato dal Consorzio di bonifica non dovrà passare dalla 'Via'. La motivazione: 'Evidenti i benefici dell'intervento e senza impatti negativi' ...

Fosso Calatella in sicurezza Ok della Regione al progetto LA NAZIONE

Il piano elaborato dal Consorzio di bonifica non dovrà passare dalla ’Via’. La motivazione: "Evidenti i benefici dell’intervento e senza impatti negativi" .