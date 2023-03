Forza Italia in missione | Evitare rotture tra Fratelli d' Italia e Lega

(Di martedì 14 marzo 2023) Casi delicati a Massa, Pietrasanta e Campi Bisenzio. "Non ci dividiamo, la coalizione prima di tutto"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : 'Il ricorso alla custodia cautelare deve rappresentare l'extrema ratio', dice il vicepresidente della commissione G… - nick3lopez : Forza Italia! ???? #WBC2023 - berlusconi : L’immigrazione è un fenomeno epocale ma come tale deve essere governato e non subìto. Umanità e fermezza sono i due… - AntoAntoFar : RT @BalleriniPaola: #ilCODSnondemorde #ilCODSnonsiarrende #rimediaresidevesipuo #opzionedonnanessunaesclusa @matteosalvinimi @GiorgiaMe… - Angelo006100 : RT @Rob76282550: Leggo.Per quel che riguarda la delegazione italiana, hanno votato contrariamente all'aggiornamento della direttiva i parti… -

... una nuova debacle rischierebbe infatti di creare un'i mpasse anche a livello nazionale , risvegliando tensioni e malumori tra i partiti che compongono l'alleanza, Lega ein primis. A ...Casi delicati a Massa, Pietrasanta e Campi Bisenzio. "Non ci dividiamo, la coalizione prima di tutto"La Lega è ferma poco sotto al 9,galleggia intorno al 6 e mezzo. L'area che racchiude chi non si esprime diminuisce di un paio di punti e non è escluso che anche queste preferenze siano ...

2' di lettura 14/03/2023 - “Le Marche sono la regione più performante d’Italia, le esportazioni segnano +82% rispetto al 2021, per un valore assoluto vicino ai 23 miliardi” commenta il Presidente di C ...Firenze, 14 marzo 2023 – Forza Italia, dall'alto della sua tradizione e convinta della necessità irrinunciabile di tenere unita, molto unita la coalizione di centrodestra, si candida ad essere il ...