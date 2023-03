Fortino Etihad e Nkunku out | ma il Lipsia ritrova Olmo e sogna l’impresa a casa Guardiola

Leggi su sportface

(Di martedì 14 marzo 2023) Nelle ultime 23 partite interne di Champions League, il Manchester City ha vinto 21 volte e pareggiato nelle restanti due. Stasera servirà il 22esimo successolingo per eliminare ilagli ottavi di finale di Champions League dopo l’1-1 dell’andata. La squadra diin Germania non è riuscita a difendere il vantaggio di Mahrez e si è fatta riprendere nella ripresa sugli sviluppi di un calcio piazzato sfruttato da Gvardiol dopo un’uscita a vuoto di Ederson. La reazione dopo quel match non è tardato ad arrivare: tre vittorie su tre, con sette gol fatti e uno subito. Anche la situazione in infermeria sorride a, che rispetto al match di andataJohn Stones e Aymeric Laporte. L’unico calciatore in dubbio è Foden per un problema al piede, ma il fantasista britannico potrebbe ...