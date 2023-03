Formula Nlt Leasys Pro anche in Belgio | Portogallo e Spagna

(Di martedì 14 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – La mobilità conè sempre più al servizio di chi lavora. Forte del successo riscontrato in Italia, la società, brand Stellantis, estende aPro, ladi noleggio a lungo termine dedicata a grandi aziende, piccole e medie imprese e liberi professionisti, che permette di guidare un veicolo commerciale, con la possibilità di personalizzarne l’allestimento, per muovere il proprio business senza i pensieri legati alla gestione del veicolo. Una strategia di espansione in linea con un trend che vede i LCV a noleggio di lungo termine rappresentare ben un terzo del mercato del settore, secondo il report stilato da Dataforce 1 sulla base dei dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e ACI/PRA. ...

