(Di martedì 14 marzo 2023)didelartistico e paesaggistico mercoledì 15 marzo presso la sala consiliare “Luigi Einaudi”, al piano terra del Municipio. Protagonisti dell’iniziativa, promossa dalla presidenza del Consiglio del Comune di, gli alunni del Pacinotti, nello specifico due classi del tecnico industriale e due del liceo scientifico opzione scienze applicate. Moderatore e promotore dell’iniziativa, il presidente del Consiglio Giulio Mastrobattista che sarà affiancato dal colonnello dei Carabinieri in congedo Luigi Spadari. L’iniziativa, di elevato spessore non solo per via dei relatori ma anche delle tematiche trattate, non comuni sui banchi di scuola, è coordinata dai professori Giovanni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Fondi / Studenti a lezione di “pianificazione urbanistica e tutela del patrimonio” - rosarioT1970 : RT @europea_lk: Il più alto budget di sempre per un Erasmus che coinvolga gli ucraini - mariamacina : RT @europea_lk: Il più alto budget di sempre per un Erasmus che coinvolga gli ucraini - ninaeffemele : RT @RossellaLatempa: I tutori tecnocratici Le scuole arrancano dietro i progetti #PNRR- Scuola 4.0, dicono Fondazione Agnelli e Associazion… - RossellaLatempa : I tutori tecnocratici Le scuole arrancano dietro i progetti #PNRR- Scuola 4.0, dicono Fondazione Agnelli e Associaz… -

Dai tempi dell'Unione degli, passando per l'assessorato alle Politiche sociali del Comune di Milano e per la Ue come ... agganciare la Lombardia all'Europa rispetto all'uso deia partire ...... che sarebbe quello di realizzare laboratori, aule, forse un po' di edilizia per gli, ma ... "abbiamo ottenuto un finanziamento di 12 milioni e 300mila euro" deiper il sisma del 2016 per ...... Dubai e New Delhi, mi ero fatta la mia rete di conoscenze di alto livello: dai banchieri ai...occoni.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/corsi+di+studio/+...

FONDI, STUDENTI A LEZIONI DI TUTELA DEL PATRIMONIO E ... Latina Tu

FERMO - Accelerano i lavori per la realizzazione del sovrappasso in via Salvo D’Acquisto. Per dare meno disagi possibili si lavorerà di notte, per questo è previsto il divieto ...Solo per l’anno accademico 2022/23 in Abruzzo sono 2343 gli studenti idonei non beneficiari e, aggiungendo le studentesse e gli studenti idonei non ...