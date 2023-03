Follia ultras Lipsia | picchiati gli steward del Manchester City Tensione a Napoli

Leggi su napolipiu

(Di martedì 14 marzo 2023)delhanno picchiato glidelprima dell’avvio della sfida di Champions League. Tifosi tedeschi fuori contro a. La Bild fa sapere di essere in possesso di un video in cui si vedono glidelche picchiano gliin servizio per il club inglese. Il tutto è accaduto un paio di ore prima che cominciasse il match. La Bild fa sapere che nel video si vedono alcuni tifosi delche picchiano gli, con gli inglese che provano a difendersi. Ne esce fuori una rissa violenta, con l’intervento delle forze dell’ordine che hanno arrestato un uomo. Quanto accaduto con i tifosi delfa ...