Follia in Turchia | bimbo di 3 anni guida una Ferrari SF90 Stradale incitato dal papà VIDEO

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antoniorosato72 : Follia in Turchia, bimbo di 3 anni guida una Ferrari SF90 Stradale incitato dal papà ex pilota e politico. Un bambi… - fedebonny86 : RT @VikyBorgomeo: Follia in Turchia, bimbo di 3 anni guida una Ferrari SF90 Stradale incitato dal papà ex pilota e po… - VikyBorgomeo : Follia in Turchia, bimbo di 3 anni guida una Ferrari SF90 Stradale incitato dal papà ex pilota e po… - annamariamoscar : Follia in Turchia, bimbo di 3 anni guida una Ferrari SF90 Stradale incitato dal papà ex pilota e po…… - AMalquati : Follia in Turchia, bimbo di 3 anni guida una Ferrari SF90 Stradale incitato dal papà ex pilota e po… -

A soli 3 anni viene messo alla guida dal padre di una Ferrari SF90 Stradale. Ma non è tutto. Il bimbo, diventato "famoso" su Instagram, si vede sfrecciare su moto da enduro, acquascooter, quad e go - ...Kenan Sofuoglu, politico ed ex pilota di motociclismo, ha pubblicato le immagini sui social: il bimbo al volante della potente supercar da mezzo milione di ...In, il figlio di Kenan Sofuoglu, ex pilota di moto e ora politico, sfreccia in pista a bordo di una Ferrari SF90 Stradale da mezzo milione di euro. E lo fa senza essere accompagnato da ...

Follia in Turchia, bimbo di 3 anni guida una Ferrari SF90 Stradale incitato dal papà ex pilota e politico Repubblica TV

Papà fa guidare la Ferrari al figlio di 3 anni, follia in Turchia. Il video sconcertante Kenan Sofuoglu, politico ed ex pilota di motociclismo, ha pubblicato le immagini sui social: il bimbo al ...Al volante se la cava benissimo e magari ha anche un futuro segnato. Ma vedere un bambino di 3 anni guidare un bolide in grado di raggiungere da 0 ...