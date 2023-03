Follia a Roma: va in giro nudo per la città, poi si rifugia dalle suore (FOTO) (Di martedì 14 marzo 2023) È stato visto andare in giro nudo per le strade di Roma sin dalle prime ore di ieri mattina, lunedì 13 marzo. Uno spettacolo di fronte al quale si sono susseguite numerose richieste di intervento alla centrale operativa del 112. Telefonate che segnalavano la presenza di un uomo di colore nudo che andava in giro tra Via Gregorio VII, via Paolo II e via della Stazione San Pietro completamente nudo. I carabinieri sono accorsi prontamente, ma non hanno trovato traccia del ‘nudista’, nè nelle località indicate, nè nei dintorni. Sembrava essere scomparso nel nulla. Aveva fatto perdere le proprie tracce. La richiesta di aiuto da un istituto religioso per un’effrazione Nonostante le attenzioni con cui sono state svolte, le ricerche si sono rivelate infruttuose, almeno fino a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 marzo 2023) È stato visto andare inper le strade disinprime ore di ieri mattina, lunedì 13 marzo. Uno spettacolo di fronte al quale si sono susseguite numerose richieste di intervento alla centrale operativa del 112. Telefonate che segnalavano la presenza di un uomo di coloreche andava intra Via Gregorio VII, via Paolo II e via della Stazione San Pietro completamente. I carabinieri sono accorsi prontamente, ma non hanno trovato traccia del ‘nudista’, nè nelle località indicate, nè nei dintorni. Sembrava essere scomparso nel nulla. Aveva fatto perdere le proprie tracce. La richiesta di aiuto da un istituto religioso per un’effrazione Nonostante le attenzioni con cui sono state svolte, le ricerche si sono rivelate infruttuose, almeno fino a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Follia a Roma: va in giro nudo per la città, poi si rifugia dalle suore (FOTO) - OneNobody100k : @happosai_bu @Capezzone Ex case popolari di viale Giotto e parco di Villa Pepoli a Roma, sono adiacenti. Oggi hanno… - il_legge : Che follia: l’#Inter dovrebbe giudicare il proprio rendimento e il proprio potenziale basandosi sul brutto campiona… - UFORobot77 : @diehexe68 Immagino io pure sono dè Roma ma attualmente da 7 anni vivo vicino Pescara e Roma mi manca moltissimo al… - OdeonZ__ : Follia di Kumbulla: sferra un calcio a Berardi e viene espulso -