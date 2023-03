Folgorato dai cavi dell' alta tensione | mani amputate a un ragazzino di 15 anni Ma l' incidente è un mistero

(Di martedì 14 marzo 2023) Un ragazzo di 15si è recato in ospedale in gravi condizioni, dopo essere rimastodai. Un terribile, che ha portato all' amputazione di entrambe le ...

Un ragazzo di 15 anni è rimasto folgorato dai cavi dell'alta tensione ad Asti, riportando gravissime conseguenze. Dopo il ricovero d'urgenza al Centro Traumatologico Ortopedico di Torino, i medici sono stati costretti ad amputare entrambe le mani.

Un ragazzo di 15 anni si è recato in ospedale in gravi condizioni, dopo essere rimasto folgorato dai cavi dell'alta tensione. Un terribile incidente, che ha portato all'amputazione di entrambe le mani ...ASTI – Dramma quello che si è consumato nei giorni scorsi ad Asti dove un ragazzo di soli 15 anni ha dovuto subire l’amputazione delle mani dopo essere rimasto folgorato dai cavi dell’alta tensione. I ...