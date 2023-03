(Di martedì 14 marzo 2023) ROMA – “In attesa dell’approvazione, nel prossimo Consiglio dei ministri “va delineandosi un progetto governativo di delega fiscale che gettadegli italiani, che torna a promettere l’insostenibile e iniqua flat tax per tutti, che pretende di finanziare i suoi costi mostruosi col solito proposito del taglio delle tax expenditures, che pero’ difficilmente puo’ far recuperare ingenti. Eppure questeci sarebbero, se solo il governo avesse un po’ di”. Lo comunica in una nota Daniela, capogruppo Movimento 5 stelle in commissione Bilancio della Camera. “Il M5s, dal canto suo, ha appena depositato in Parlamento una sua proposta di delega fiscale – aggiunge la capogruppo – che si propone di tagliare le tasse recuperando ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lopinionista : Fisco, Torto (M5s): “La riforma è fumo negli occhi, senza risorse né coraggio” - Mariang47614228 : RT @NicolaPorro: Robe da pazzi ?? #Fisco -

Lo afferma in una nota Daniela, capogruppo M5S in Commissione bilancio della Camera. 'Il M5S, dal canto suo, ha appena depositato in Parlamento una sua proposta di delega fiscale che si propone ...... che continuavano, però, a dare ragione all'operato del, rigettando l'appello proposto dal ... i magistrati di piazza Cavour hanno datoal contribuente, rigettando il suo ricorso. La Corte ...Compenso 50 euro di debito con 50 di credito, pago zero ed ilmi deve 50. Nella dichiarazione integrativa non ho più debito ma solo credito, di 150 euro. Ergo ilmi deve ora 150 euro. ...

Caro Porro, è una follia: il Fisco ha torto ma si tiene i miei soldi Nicola Porro

Eppure queste risorse ci sarebbero, se solo il governo avesse un po’ di coraggio”. Lo comunica in una nota Daniela Torto, capogruppo Movimento 5 stelle in commissione Bilancio della Camera. “Il M5s, ...La donna, scoperta dalla Finanza, ha percepito illecitamente migliaia di euro. Era impegnata da tempo in un’attività di e-commerce sui social network.