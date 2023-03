Fisco, sindacati annunciano agitazioni dopo l'incontro negativo col governo che giovedì vara la riforma fiscale (Di martedì 14 marzo 2023) sindacati insoddisfatti dopo l'incontro di oggi a Palazzo Chigi con il governo sulla riforma del Fisco. Per la Cgil l'incontro non è andato bene né sul metodo né sul merito. E' mancato il ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 14 marzo 2023)insoddisfattil'di oggi a Palazzo Chigi con ilsulladel. Per la Cgil l'non è andato bene né sul metodo né sul merito. E' mancato il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Sindacati critici sulla riforma fiscale. Cgil: 'Male l'incontro con il governo sul merito e sul metodo'. Cisl: 'Pro… - HuffPostItalia : Manco l'Ugl è contenta. Sul fisco le cose si mettono male per Meloni: bocciatura totale dei sindacati (di L. Bianco) - fernandoferret7 : Litigare coi sindacati per dare €1500 euro all'anno a chi percepisce redditi medi e alti mi sembra un'idea scema. - Dome689 : Riforma fisco, sindacati delusi. Uil: “Manca vera lotta a evasione”. Cgil: “Favorisce i redditi alti”. Cisl: “Senza… - saverio951 : RT @HuffPostItalia: Manco l'Ugl è contenta. Sul fisco le cose si mettono male per Meloni: bocciatura totale dei sindacati (di L. Bianco) ht… -