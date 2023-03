Fisco, schema riforma ricompatta sindacati, metodo inadeguato serve confronto (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – Un metodo inadeguato che rasenta l’informativa, peraltro “scarsa e sommaria”, e che replica il già visto della legge di bilancio 2023. Cgil e Uil ma anche la Cisl bocciano così, al termine dell’incontro a Palazzo Chigi con il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, il vice ministro, Maurizio Leo e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, lo schema di legge delega sul Fisco che il governo ha sottoposto loro in vista dell’approvazione da parte del Consiglio dei ministri di giovedì prossimo. No sul metodo e sul merito, dicono ad una voce sola. Una riforma quindi che finisce con il ricompattare i sindacati confederali che sull’operato del governo avevano avuto, fino ad oggi, visioni diverse ma che sommato ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – Unche rasenta l’informativa, peraltro “scarsa e sommaria”, e che replica il già visto della legge di bilancio 2023. Cgil e Uil ma anche la Cisl bocciano così, al termine dell’incontro a Palazzo Chigi con il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, il vice ministro, Maurizio Leo e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, lodi legge delega sulche il governo ha sottoposto loro in vista dell’approvazione da parte del Consiglio dei ministri di giovedì prossimo. No sule sul merito, dicono ad una voce sola. Unaquindi che finisce con ilre iconfederali che sull’operato del governo avevano avuto, fino ad oggi, visioni diverse ma che sommato ...

