Fisco, Governo “Inizia percorso per riforma strutturale e organica” (Di martedì 14 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Un'ampia delega “per rivoluzionare in modo strutturale il sistema fiscale italiano dopo 50 anni dall'ultima riforma complessiva che risale agli anni '70 (Legge delega n. 825 del 1971)”. In occasione del confronto a Palazzo Chigi con i rappresentanti delle sigle sindacali, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, il viceministro, Maurizio Leo e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, hanno illustrato principi e tempistiche del ‘Nuovo Fiscò ridisegnato dal Governo Meloni che passa da una revisione organica del sistema tributario italiano. “Le tempistiche, annunciate dai rappresentanti del Governo – spiega Palazzo Chigi in una nota -, prevedono l'adozione dei decreti delegati – che conterranno la disciplina attuativa dei principi espressi nella delega ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Un'ampia delega “per rivoluzionare in modoil sistema fiscale italiano dopo 50 anni dall'ultimacomplessiva che risale agli anni '70 (Legge delega n. 825 del 1971)”. In occasione del confronto a Palazzo Chigi con i rappresentanti delle sigle sindacali, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, il viceministro, Maurizio Leo e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, hanno illustrato principi e tempistiche del ‘Nuovo Fiscò ridisegnato dalMeloni che passa da una revisionedel sistema tributario italiano. “Le tempistiche, annunciate dai rappresentanti del– spiega Palazzo Chigi in una nota -, prevedono l'adozione dei decreti delegati – che conterranno la disciplina attuativa dei principi espressi nella delega ...

