Fisco, confronto su riforma. Ok imprese, attesa sindacati (Di martedì 14 marzo 2023) Prende il via il confronto con le parti sociali sul disegno di legge delega di riforma del Fisco che dovrebbe approdare giovedì in Consiglio dei ministri. Un provvedimento che alla vigilia degli incontri a palazzo Chigi ha già raccolto il giudizio positivo delle organizzazioni imprenditoriali mentre resta sospeso quello dei sindacati che saranno i primi ad essere ascoltati oggi dal primo pomeriggio.Tra le principali misure che dovrebbero entrare nella delega la riduzione da quattro a tre degli scaglioni Irpef, da finanziare con una razionalizzazione delle detrazioni fiscali; la riforma dell'Ires con un regime di favore per gli utili reinvestiti; la ripresa del percorso di abolizione dell'Irap; la razionalizzazione delle aliquote Iva con la possibilità di tassazione a zero per i beni di prima necessità; ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 14 marzo 2023) Prende il via ilcon le parti sociali sul disegno di legge delega didelche dovrebbe approdare giovedì in Consiglio dei ministri. Un provvedimento che alla vigilia degli incontri a palazzo Chigi ha già raccolto il giudizio positivo delle organizzazioni imprenditoriali mentre resta sospeso quello deiche saranno i primi ad essere ascoltati oggi dal primo pomeriggio.Tra le principali misure che dovrebbero entrare nella delega la riduzione da quattro a tre degli scaglioni Irpef, da finanziare con una razionalizzazione delle detrazioni fiscali; ladell'Ires con un regime di favore per gli utili reinvestiti; la ripresa del percorso di abolizione dell'Irap; la razionalizzazione delle aliquote Iva con la possibilità di tassazione a zero per i beni di prima necessità; ...

