(Di martedì 14 marzo 2023) Leggi Anche, si cambia: verso Iva zero sui beni di prima necessità e verso la flat tax incrementale per i dipendenti, sindacati contro la: ecco perché 'Poche sono state le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Sindacati critici sulla riforma fiscale. Cgil: 'Male l'incontro con il governo sul merito e sul metodo'. Cisl: 'Pro… - SkyTG24 : Fisco, Cgil: Male incontro col governo. Non siamo d'accordo su taglio aliquote e flat tax - Stefaniaugo77 : RT @LaStampa: Governo-sindacati, è rottura sul fisco. Cgil e Cisl: “Siamo pronti alla mobilitazione”. Ecco le misure contestate https://t.c… - LaStampa : Governo-sindacati, è rottura sul fisco. Cgil e Cisl: “Siamo pronti alla mobilitazione”. Ecco le misure contestate - MutiLeonilde : RT @Agenzia_Ansa: Sindacati critici sulla riforma fiscale. Cgil: 'Male l'incontro con il governo sul merito e sul metodo'. Cisl: 'Pronti a… -

... così non va proprio", attacca Gianna Fracassi, vice segretaria generale della, presente al tavolo con l'esecutivo. "Ilnon è una questione di parte, riguarda tutto il Paese, tanto più che ...Leggi Anche, si cambia: verso Iva zero sui beni di prima necessità e verso la flat tax incrementale per i dipendenti, sindacati contro la riforma: ecco perché 'Poche sono state le argomentazioni che il governo ha presentato al tavolo - ha spiegato - si parla genericamente di una riduzione delle aliquote ma non ...Metodo inadeguato, convocati a ridosso del Cdm . 'Abbiamo posto - ha premesso Sbarra - una questione legata all'inadeguatezza del metodo. Non si puo' a poche ore dalla convocazione del Consiglio dei ...

Fisco, Cgil: "Male l'incontro con il governo sulla riforma" | Sbarra (Cisl): "Pronti a valutare una mobilitazione" TGCOM

Cgil: "Incontro andato male su merito e metodo", la Cisl: "Poche argomentazioni, non hanno spiegato". Sindacati contro la riforma del Fisco voluta dal governo. “Abbiamo posto i contenuti della nostra ...La vicesegretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi, al termine del confronto a Palazzo Chigi ha spiegato: "Oggi c'è stata una descrizione della legge delega a 48 ore dal Consiglio dei ministri, ...