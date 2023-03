Firenze, tramvia al Duomo: Nardella contro l’assessora Del Re. Che potrebbe dimettersi. Bussolin: “Giunta al capolinea” (Di martedì 14 marzo 2023) Sono nella bufera, la Giunta comunale, e anche il Pd di Palazzo Vecchio, in seguito al vero e proprio scontro fra l'assessora all'urbanistica, Cecilia Del Re, e il sindaco, Dario Nardella. Motivo? L'uscita, non concordata, della Del Re sul passaggio della tramvia dal Duomo. Nardella ribatte che l'ipotesi non è sul tappeto e non se ne parlerà almeno fino alla fine del mandato della Giunta da lui guidata L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 14 marzo 2023) Sono nella bufera, lacomunale, e anche il Pd di Palazzo Vecchio, in seguito al vero e proprio sfra l'assessora all'urbanistica, Cecilia Del Re, e il sindaco, Dario. Motivo? L'uscita, non concordata, della Del Re sul passaggio delladalribatte che l'ipotesi non è sul tappeto e non se ne parlerà almeno fino alla fine del mandato dellada lui guidata L'articolo proviene daPost.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Ipotesi tramvia Firenze in piazza Duomo, Nardella - infoitinterno : Firenze, Nardella sconfessa Del Re su tramvia al Duomo e scudo verde - infoitinterno : Firenze, tramvia al Duomo: il sì dell'assessora all'urbanistica (14 anni dopo il no di Renzi) - infoitinterno : Tramvia Firenze al Duomo, lo stop di Nardella: «Del Re smentisca o non c'è più il rapporto di fiducia» - infoitinterno : Tramvia Firenze al Duomo, Nardella contro Del Re: “Smentisca o viene meno la fiducia” -