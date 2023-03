Fiorentina, verso il Sivasspor: viola a caccia del sesto sigillo (Di martedì 14 marzo 2023) Un mese, sei vittorie, ed una nuova prospettiva da cui osservare questo finale di stagione. La Fiorentina ha scelto la maniera migliore di effettuare quel cambio di passo che non era mai riuscito dall’inizio della stagione... Leggi su europa.today (Di martedì 14 marzo 2023) Un mese, sei vittorie, ed una nuova prospettiva da cui osservare questo finale di stagione. Laha scelto la maniera migliore di effettuare quel cambio di passo che non era mai riuscito dall’inizio della stagione...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Juan__DAv : Queste prestazioni fanno veramente cadere le braccia: il #Milan non gioca, l'unica soluzione è 'palla a Leao/Theo e… - Fiorentinanews : Verso #Sivasspor-#Fiorentina: T#erracciano partirà con la squadra, ma #Italiano deciderà all'ultimo se farlo giocar… - in_appennino : RT muoversintoscan '??In #FiPiLi rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci verso FI #viabiliTOS' - muoversintoscan : ??In #FiPiLi rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci verso FI #viabiliTOS - muoversintoscan : ??In #FiPiLi rallentamenti verso Livorno tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino #viabiliTOS -