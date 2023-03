Finto direttore di banca le estorce 1400 euro: anziana truffata a Roma (Di martedì 14 marzo 2023) Una chiamata, poi la visita a casa: così due truffatori hanno sottratto 1400 euro a una vedova, con la scusa che la figlia aveva un debito da saldare con la banca Leggi su ilgiornale (Di martedì 14 marzo 2023) Una chiamata, poi la visita a casa: così due truffatori hanno sottrattoa una vedova, con la scusa che la figlia aveva un debito da saldare con la

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lacittanews : Argomenti trattati L’anziana donna è stata truffata da un falso direttore di banca che le ha chiesto di estinguere… - CaioGracco1 : @LelandGaunt_ @bobmarton80 @ChrisRicchiuti @BelpietroTweet @LaVeritaWeb Questo me lo ero dimenticato. Non lo leggo… - Rago_marco : @beppeinterista Non voglio spoilerare niente, ma #alfiomusmarra è un finto interista, finto giornalista, ma vero pa… -