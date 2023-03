Finisce l'ossessione della PM Anna (Di martedì 14 marzo 2023) Stasera su Rai 1 alle 21.25 si conclude l’indagine del PM Anna, protagonista della miniserie Sei Donne – il mistero di Leila di Vincenzo Marra. Finalmente conosceremo la verità dietro la fuga dell’adolescente Leila. Si tirano le somme di un giallo psicologico che racconta un’atroce realtà e che cosa lega le sei donne del titolo, ciascuna ferita a suo modo. Sono Anna, Michela (Ivana Lotito), Alessia, Viola (Isabella Ferrari), Aysha e appunto Leila. “Sei donne – il mistero di Leila”: cast e personaggi guarda le foto Leggi ... Leggi su iodonna (Di martedì 14 marzo 2023) Stasera su Rai 1 alle 21.25 si conclude l’indagine del PM, protagonistaminiserie Sei Donne – il mistero di Leila di Vincenzo Marra. Finalmente conosceremo la verità dietro la fuga dell’adolescente Leila. Si tirano le somme di un giallo psicologico che racconta un’atroce realtà e che cosa lega le sei donne del titolo, ciascuna ferita a suo modo. Sono, Michela (Ivana Lotito), Alessia, Viola (Isabella Ferrari), Aysha e appunto Leila. “Sei donne – il mistero di Leila”: cast e personaggi guarda le foto Leggi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lalalal69176815 : @wixmax92 A che ora finisce la tua ossessione invece? - TomaselliMaric1 : RT @EraGintonic: Io non ho voluto dire nulla ieri perché poi si passa per quelli pesanti ma ieri avete sgravato pesantemente. Dovete capire… - EraGintonic : Io non ho voluto dire nulla ieri perché poi si passa per quelli pesanti ma ieri avete sgravato pesantemente. Dovete… - sutnevujativaim : @RubentusStyle @DAZN_IT @SerieA Uno che pubblica un fotogramma così può essere solo molto sfortunato nella vita, re… - ildumba : @Wefloo18 Sono semplicemente il classico tifoso becero che ha il calciomercato per l'attaccante come ossessione Po… -