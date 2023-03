Finalfour di Coppa Campania all’orizzonte: per Salerno c’è Marigliano (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTempo di Finalfour di Coppa Campania per la Nasce un Sorriso Salerno ’92. Domani pomeriggio (mercoledì 15 marzo) alle 17:30 le granatine saranno di scena in semifinale contro la New Cap Marigliano sul neutro di Ariano Irpino. Dirigeranno l’incontro Gabriele Daniele e Alessia De Cunzo, entrambi di Avellino. Sarà il PalaCardito ad ospitare l’intera manifestazione, che prevede la sfida tra Immensive Sant’Antimo e le padrone di casa della Ferraro Group Ariano Irpino nell’altra semifinale, con inizio due ore più tardi. Le squadre che riusciranno a passare il turno si giocheranno il trofeo giovedì sullo stesso parquet (18:30). Salerno ha già conquistato il trofeo nel 2018, è in vetta alla classifica del torneo di B femminile (a braccetto proprio con Ariano) e si ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 14 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTempo didiper la Nasce un Sorriso’92. Domani pomeriggio (mercoledì 15 marzo) alle 17:30 le granatine saranno di scena in semifinale contro la New Capsul neutro di Ariano Irpino. Dirigeranno l’incontro Gabriele Daniele e Alessia De Cunzo, entrambi di Avellino. Sarà il PalaCardito ad ospitare l’intera manifestazione, che prevede la sfida tra Immensive Sant’Antimo e le padrone di casa della Ferraro Group Ariano Irpino nell’altra semifinale, con inizio due ore più tardi. Le squadre che riusciranno a passare il turno si giocheranno il trofeo giovedì sullo stesso parquet (18:30).ha già conquistato il trofeo nel 2018, è in vetta alla classifica del torneo di B femminile (a braccetto proprio con Ariano) e si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giorgioghiffo : OK, le prime due classificate in #SereA e le due finaliste di #CoppaItalia. E nel caso in cui le prime due classifi… - adribball1987 : Week-end di Final Four in Serie A2 con il successo della Vanoli Cremona vs Cento in finale della Coppa Italia ??????????… - GiovannaDiTroia : RT @karda70: #Superlega ?? la #DelMonteCoppaItalia presentata a @Roma in #Campidoglio: una #finalfour da sogno #Pallavolo @Today_it - @rom… - calciofemita : ??Decise le squadre ad accedere alla #finalfour di Coppa Italia di #calcioa5femminile - NapoliFutsal : ?? ?????????????????? ???? ???????????? ?????????? ???????????????? ?????? ???? ?????????? ????????! ?? Inizia il countdown per la Final Four di Coppa Italia, a… -

La Pantaleo Podio Volley Fasano alle finalfour di Coppa Italia serie B2 Impresa compiuta dalla Pantaleo Podio Volley Fasano che al termine di una gara vibrante e sofferta batte il Cosedil Zafferana e vola alle finalfour di Coppa Italia di categoria. Gara bellissima quella che va in scena al Salvemini di Fasano dinanzi ad un folto pubblico che alla fine può esultare per la vittoria delle sue beniamine che ... La Pantaleo Podio Volley Fasano alle finalfour di Coppa Italia serie B2 Impresa compiuta dalla Pantaleo Podio Volley Fasano che al termine di una gara vibrante e sofferta batte il Cosedil Zafferana e vola alle finalfour di Coppa Italia di categoria. Gara bellissima quella che va in scena al Salvemini di Fasano dinanzi ad un folto pubblico che alla fine può esultare per la vittoria delle sue beniamine che ... Impresa compiuta dalla Pantaleo Podio Volley Fasano che al termine di una gara vibrante e sofferta batte il Cosedil Zafferana e vola allediItalia di categoria. Gara bellissima quella che va in scena al Salvemini di Fasano dinanzi ad un folto pubblico che alla fine può esultare per la vittoria delle sue beniamine che ...Impresa compiuta dalla Pantaleo Podio Volley Fasano che al termine di una gara vibrante e sofferta batte il Cosedil Zafferana e vola allediItalia di categoria. Gara bellissima quella che va in scena al Salvemini di Fasano dinanzi ad un folto pubblico che alla fine può esultare per la vittoria delle sue beniamine che ... Final Four Coppa Italia Serie B 2023 - Tutto sulle semifinali di sabato Basketinside Supercoppa Italiana a quattro squadre: tutte le novità che partiranno dalla prossima edizione Le prime due classificate in Serie A e le due finaliste di Coppa Italia. Queste le quattro squadre che si sfideranno un una final four per l'assegnazione della prossima Supercoppa Italiana, per dare ... Final Four: la nuova formula della Supercoppa Italiana La Supercoppa Italiana avrà a partire dal 2024 la nuovissima formula della Final Four: ecco le squadre che possono partecipare. Le prime due classificate in Serie A e le due finaliste di Coppa Italia. Queste le quattro squadre che si sfideranno un una final four per l'assegnazione della prossima Supercoppa Italiana, per dare ...La Supercoppa Italiana avrà a partire dal 2024 la nuovissima formula della Final Four: ecco le squadre che possono partecipare.