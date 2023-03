Figli di coppie omogenitoriali | il Senato boccia il regolamento Ue Famiglie arcobaleno | “Basta tribunali | serve una legge”

(Di martedì 14 marzo 2023) Passa la risoluzione del centrodestra, l’opposizione è compatta ma non. L’ira del M5s: «Un teatrino sulla pelle dei bambini».

Due giudici pugliesi hanno riconosciuto il diritto in due differenti casi alla trascrizione integrale dei certificati di nascita per inati daeterosessuali con maternità surrogata all'estero. Lo rende noto l'associazione Luca Coscioni che ha assistito lecon il team legale coordinato dall'avvocata Filomena Gallo. ...Davanti a tale mossa il Movimento 5 stelle attacca la maggioranza e la senatrice Dolores Bevilacqua osserva: 'La maggioranza in commissione è cieca e sorda a ogni argomentazione di buon senso ancorata ...Dopo il diktat del governo al Comune di Milano sulla sospensione della trascrizione sul registro deidellegay, nuova offensiva della destra contro i diritti. Al Senato la commissione Politiche europee ha approvato la risoluzione di maggioranza (11 voti favorevoli e 7 contrari delle ...

