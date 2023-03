Figli di coppie omogenitoriali, il Senato boccia il regolamento Ue. Famiglie arcobaleno: “Basta tribunali, serve una legge”. Il Pd: “Ormai siamo alla destra ungherese” (Di martedì 14 marzo 2023) Passa la risoluzione del centrodestra, l’opposizione è compatta ma non Basta. L’ira del M5s: «Un teatrino sulla pelle dei bambini» Leggi su lastampa (Di martedì 14 marzo 2023) Passa la risoluzione del centro, l’opposizione è compatta ma non. L’ira del M5s: «Un teatrino sulla pelle dei bambini»

