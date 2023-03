Figli di coppie omogenitoriali, divampa la polemica politica: è scontro totale (Di martedì 14 marzo 2023) Una polemica che sta divampando in tutta Italia. Scaturita da una decisione controversa di un sindaco e dallo stop imposto dal prefetto. Da Milano la questione del riconoscimento dei Figli delle coppie di omosessuali o lesbiche sta facendo il giro dello Stivale. “Dovrebbe essere il legislatore a consentire con legge come avviene in altri Paesi anche europei, ad esempio in Spagna e Danimarca, la registrazione del Figlio di coppia dello stesso sesso a prescindere dal più oneroso e ad oggi davvero travagliato procedimento dell'adozione in casi particolari”. Parole nette e perentorie, quelle pronunciate da Giuseppe Sala. Il sindaco meneghino ha commentato così, su un podcast, lo stop imposto al Comune alle trascrizioni dei Figli delle coppie ... Leggi su iltempo (Di martedì 14 marzo 2023) Unache stando in tutta Italia. Scaturita da una decisione controversa di un sindaco e dallo stop imposto dal prefetto. Da Milano la questione del riconoscimento deidelledi omosessuali o lesbiche sta facendo il giro dello Stivale. “Dovrebbe essere il legislatore a consentire con legge come avviene in altri Paesi anche europei, ad esempio in Spagna e Danimarca, la registrazione delo di coppia dello stesso sesso a prescindere dal più oneroso e ad oggi davvero travagliato procedimento dell'adozione in casi particolari”. Parole nette e perentorie, quelle pronunciate da Giuseppe Sala. Il sindaco meneghino ha commentato così, su un podcast, lo stop imposto al Comune alle trascrizioni deidelle...

