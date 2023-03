Figli di coppie gay – PVF | Bene stop Senato a regolamento Ue

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 marzo 2023)gay. Pro Vita Famiglia:UE – «il no della commissione Politiche europee del– afferma in un comunicato il portavoce di Pro Vita Famiglia Jacopo Coghe (nella foto) – alla proposta diUE per il riconoscimento dei diritti deianche digay e l’adozione di un certificato europeo di filiazione. «La Risoluzione, come avevamo già denunciato a dicembre, era un pericoloso tentativo di imporre gli effetti dell’illegale e inumana pratica dell’utero in affitto. Se fosse passata, infatti, l’Italia sarebbe stata costretta a riconoscere una coppia di omosessuali come “genitori” di un bambino ottenuto tramite utero in affitto o ...