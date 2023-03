Figli di coppie gay | la maggioranza in Senato boccia il regolamento europeo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 marzo 2023) La commissione Politiche europee delhato la proposta diper il riconoscimento dei diritti deianche digay e l’adozione di un certificatodi filiazione. La risoluzione della– contraria alla proposta die presentata dal relatore, ilre Giulio Terzi di FdI – è passata con 11 voti favorevoli e 7 contrari. Compatte sul No tutte le opposizioni. Il testo della risoluzione – presentata da Terzi, che è anche presidente della commissione, e condivisa dalla– sostiene che l’obbligo di riconoscimento del certificato Ue di filiazione non rispetti i principi di sussidiarietà e proporzionalità, per cui se venisse ...