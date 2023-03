Figli delle coppie omosessuali: il centrodestra dice “no” al regolamento Ue (Di martedì 14 marzo 2023) Bergamo. I diritti dei Figli di genitori dello stesso sesso finiscono al centro del dibattito politico. La commissione Politiche europee del Senato ha infatti approvato con 11 voti a favore su 18 una risoluzione della maggioranza (presentata dal relatore, l’ex ministro degli Esteri Giulio Terzi di Sant’Agata) contraria alla proposta di regolamento. Ferme ed unite sul “no”, invece, tutte le opposizioni ma questo non è bastato per far passare la proposta. Il testo della risoluzione – presentata da Terzi – sostiene che l’obbligo di riconoscimento del certificato Ue di filiazione non rispetta i principi di sussidiarietà e proporzionalità, per cui se venisse adottato sarebbe un’invasione del diritto europeo su quello nazionale. In particolare sulla maternità surrogata, forma di procreazione assistita a cui ricorrono coppie gay ed ... Leggi su bergamonews (Di martedì 14 marzo 2023) Bergamo. I diritti deidi genitori dello stesso sesso finiscono al centro del dibattito politico. La commissione Politiche europee del Senato ha infatti approvato con 11 voti a favore su 18 una risoluzione della maggioranza (presentata dal relatore, l’ex ministro degli Esteri Giulio Terzi di Sant’Agata) contraria alla proposta di. Ferme ed unite sul “no”, invece, tutte le opposizioni ma questo non è bastato per far passare la proposta. Il testo della risoluzione – presentata da Terzi – sostiene che l’obbligo di riconoscimento del certificato Ue di filiazione non rispetta i principi di sussidiarietà e proporzionalità, per cui se venisse adottato sarebbe un’invasione del diritto europeo su quello nazionale. In particolare sulla maternità surrogata, forma di procreazione assistita a cui ricorronogay ed ...

