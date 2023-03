Figli coppie Gay – PVF: A Milano ripristinati buon senso e legalità (Di martedì 14 marzo 2023) Figli coppie Gay. Pro Vita Famiglia: A Milano ripristinati buon senso e legalità – «Finalmente – dichiara Jacopo Coghe (nella foto) di Pro Vita Famiglia – a Milano viene ripristinata la legalità e il contrasto all’utero in affitto quando commesso all’estero. La Circolare del Prefetto di Milano (che ha ordinato di non registrare Figli di coppie omogenitoriali, ndr), contrariamente a quanto vorrebbero far credere il sindaco Sala e le associazioni LGBTQI+, è un passo in avanti di civiltà e buon senso, perché chiude le porte a politiche ideologiche che minano l’infanzia dei bambini e soprattutto non lascia spazio a interpretazioni che, in passato o in ... Leggi su romadailynews (Di martedì 14 marzo 2023)Gay. Pro Vita Famiglia: A– «Finalmente – dichiara Jacopo Coghe (nella foto) di Pro Vita Famiglia – aviene ripristinata lae il contrasto all’utero in affitto quando commesso all’estero. La Circolare del Prefetto di(che ha ordinato di non registrarediomogenitoriali, ndr), contrariamente a quanto vorrebbero far credere il sindaco Sala e le associazioni LGBTQI+, è un passo in avanti di civiltà e, perché chiude le porte a politiche ideologiche che minano l’infanzia dei bambini e soprattutto non lascia spazio a interpretazioni che, in passato o in ...

