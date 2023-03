Figli coppie gay, il Senato affonda la proposta di Bruxelles (Di martedì 14 marzo 2023) Figli coppie gay Senato. Essere Figli, in tutti gli stati dell’Unione, a prescindere da chi siano i genitori. È l’obiettivo del Regolamento sul riconoscimento dei bambini, proposto da Bruxelles a dicembre 2022. In breve, se un Paese attribuisce la genitorialità a una coppia omogenitoriale, tutti gli Stati membri dovranno riconoscerla. La proposta prevede anche la creazione ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 14 marzo 2023)gay. Essere, in tutti gli stati dell’Unione, a prescindere da chi siano i genitori. È l’obiettivo del Regolamento sul riconoscimento dei bambini, proposto daa dicembre 2022. In breve, se un Paese attribuisce la genitorialità a una coppia omogenitoriale, tutti gli Stati membri dovranno riconoscerla. Laprevede anche la creazione ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloVerdelli : Bloccare registrazione all’anagrafe dei figli di coppie Lgbt: ordine del prefetto Saccone al sindaco di Milano. E s… - ZanAlessandro : Il Senato ha appena bocciato il Regolamento UE che chiede il riconoscimento dei diritti dei figli anche delle coppi… - elio_vito : Vogliono i diritti per il concepito ma non riconoscono i diritti dei figli delle coppie Lgbt+?? È una destra discriminatoria e omofoba! - BillaLill : RT @lauraboldrini: Al Senato, in Commissione, la destra oscurantista ha bocciato il regolamento UE per il riconoscimento dei diritti dei fi… - cigaesso : RT @ZanAlessandro: Il Senato ha appena bocciato il Regolamento UE che chiede il riconoscimento dei diritti dei figli anche delle coppie del… -