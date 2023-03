Fifa 23 Obiettivo FESTA PRIMO PROPRIETARIO (Di martedì 14 marzo 2023) Scopriamo insieme come completare l’Obiettivo FESTA PRIMO PROPRIETARIO FESTA PRIMO PROPRIETARIO (14 marzo) Numero di sfide da completare:4 Scadenza: 21 marzo Premio finale: 100XP + 1 PACK 10 giocatori 82+ non scambiabile Attenzione: questa modalità prevede un limite massimo di 12 partite giocabili! Vincine 1Vinci una partita in Amichevoli FUT Live: Undici locale.1x PACK DUE GIOCATORI RARI 81+ Non scambiab.1x 100 XP Vincine 3Vinci 3 partite in Amichevoli FUT Live: Undici locale.1x PACK DUE GIOCATORI 83+ Non scambiab.1x 100 XP Vincine 7Vinci 7 partite in Amichevoli FUT Live: Undici locale.1x PACK DUE GIOCATORE 83+ Non scambiab.1x 100 XP Giocane 7Gioca 7 partite in Amichevoli FUT Live: Undici locale1x PACK DUE GIOCATORI RARI 81+ Non ... Leggi su imiglioridififa (Di martedì 14 marzo 2023) Scopriamo insieme come completare l’(14 marzo) Numero di sfide da completare:4 Scadenza: 21 marzo Premio finale: 100XP + 1 PACK 10 giocatori 82+ non scambiabile Attenzione: questa modalità prevede un limite massimo di 12 partite giocabili! Vincine 1Vinci una partita in Amichevoli FUT Live: Undici locale.1x PACK DUE GIOCATORI RARI 81+ Non scambiab.1x 100 XP Vincine 3Vinci 3 partite in Amichevoli FUT Live: Undici locale.1x PACK DUE GIOCATORI 83+ Non scambiab.1x 100 XP Vincine 7Vinci 7 partite in Amichevoli FUT Live: Undici locale.1x PACK DUE GIOCATORE 83+ Non scambiab.1x 100 XP Giocane 7Gioca 7 partite in Amichevoli FUT Live: Undici locale1x PACK DUE GIOCATORI RARI 81+ Non ...

