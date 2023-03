Festa del Papà discriminatoria a scuola, la preside cancella le attività: “Va modernizzata” (Di martedì 14 marzo 2023) In seguito alle lamentele di alcuni genitori contrari alla celebrazione della Festa del Papà in classe, la preside di una scuola dell’infanzia di Viareggio, la “Florinda Migliarina”, ha annullato tutte le attività relative alla ricorrenza. La questione è sorta per evitare situazioni spiacevoli per i bambini che per diversi motivi non hanno un padre. Luca Maggioni, presidente dell’associazione culturale in difesa delle minoranze sessuali Gaylib, ritiene che la Festa del Papà non vada “eliminata”, quanto più “modernizzata”: “Ampliare il modello sociale – dice all’AdnKronos – non cancellarlo o sostituirlo che è sempre deleterio e divisivo. La direttrice della scuola di Viareggio ha centrato il problema ma ... Leggi su tpi (Di martedì 14 marzo 2023) In seguito alle lamentele di alcuni genitori contrari alla celebrazione delladelin classe, ladi unadell’infanzia di Viareggio, la “Florinda Migliarina”, ha annullato tutte lerelative alla ricorrenza. La questione è sorta per evitare situazioni spiacevoli per i bambini che per diversi motivi non hanno un padre. Luca Maggioni,nte dell’associazione culturale in difesa delle minoranze sessuali Gaylib, ritiene che ladelnon vada “eliminata”, quanto più “”: “Ampliare il modello sociale – dice all’AdnKronos – nonrlo o sostituirlo che è sempre deleterio e divisivo. La direttrice delladi Viareggio ha centrato il problema ma ...

