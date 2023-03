Festa del papà cancellata dalla scuola, Gaylib: 'Sbagliato eliminarla, ma va modernizzata' (Di martedì 14 marzo 2023) Nella scuola dell'infanzia di Viareggio 'Florinda Migliarina' la direttrice avrebbe annullato le attività relative alla Festa del papà dopo alcune lamentele da parti di diversi genitori contrari all'... Leggi su leggo (Di martedì 14 marzo 2023) Nelladell'infanzia di Viareggio 'Florinda Migliarina' la direttrice avrebbe annullato le attività relative alladeldopo alcune lamentele da parti di diversi genitori contrari all'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Oggi i giovani rivoluzionari in #Iran si preparano alla Festa del Fuoco che si celebra domani, mercoledì 15 Marzo (… - ProVitaFamiglia : ?Annullare la Festa del Papà - come sta accadendo in alcune scuole - è profondamente ideologico. Per il Ministro d… - ProVitaFamiglia : ?????LA FESTA DEL PAPÀ SI AVVICINA! Approfittane subito per fare un regalo speciale!?? - miss_applepie9 : @HelenaG07927152 @trashstellare @SBruganelli @GiuliaSalemi93 @alfosignorini Ma quello che stanno facendo le fans di… - vaniatoni2 : RT @MarianoGiustino: Oggi i giovani rivoluzionari in #Iran si preparano alla Festa del Fuoco che si celebra domani, mercoledì 15 Marzo (Cha… -