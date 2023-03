Ferrari, tutta la verità sugli addii: caos in Formula 1 (Di martedì 14 marzo 2023) Ferrari, tutta la verità sugli addii: ecco una panoramica su quelli che sono i casi del momento. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’avvio di stagione della Ferrari non è stata sicuramente positiva visto il prematuro ritiro di Leclerc e il mancato podio al debutto stagionale. In Bahrein le cose potevano andare sicuramente meglio, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 14 marzo 2023)la: ecco una panoramica su quelli che sono i casi del momento. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’avvio di stagione dellanon è stata sicuramente positiva visto il prematuro ritiro di Leclerc e il mancato podio al debutto stagionale. In Bahrein le cose potevano andare sicuramente meglio, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcosantini91 : RT @MarianoFroldi: Una puntata tutta 'gomma e distintivo... pardon gomma e circuito!'... con me medesimo, @marcosantini91 e il super ospite… - MarianoFroldi : Una puntata tutta 'gomma e distintivo... pardon gomma e circuito!'... con me medesimo, @marcosantini91 e il super o… - UchihaGiada : @mentaleillness La Fiordelisi tutta la vita ! Io voglio la Ferrari mica la Panda - ilmeteoit : #Ancona: due #Ferrari 'sfrecciano' a tutta velocità, poi l'impatto nel giardino di una villa; il #Video #Ansa - FrederickSeb : @Saetta_McQueen Coraggioso eh, ma Charles con Russell se la può giocare tutta, e a Woking non hanno chissà quali al… -