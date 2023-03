Ferrara | «Inter | se esce delusione Troppe otto sconfitte in Serie A»

Leggi su inter-news

(Di martedì 14 marzo 2023) L’ha perso venerdì sera contro lo Spezia, per l’ottava volta in campionato. Ciroha citato la corsa alla Champions League su Dazn. ALLUNGHI – Zero allunghi, tanti stop in campionato al vertice. Ciroha citato l’su Dazn: «Delle tre squadre in Champions League, tolto ovviamente il Milan, chi uscirà sarà una grande. In un momento diverso tutte si sono fermate in campionato. Hanno stentato quando si poteva allungare, non ci sono riuscite. L’ha persopartite, per una squadra del genere non è abituale. Tutto ciò mette a repentaglio quella che è la qualificazione, sperando e augurando che passi il turno in Champions League. Il discorso non riguarda solo i nerazzurri».-News - Ultime notizie e calciomercato ...