Felicissima Sera: Pio & Amedeo ripartono da Silvia Toffanin e Giovanna Civitillo. Nel cast un ballerino sovrappeso per essere 'All Inclusive'

Felicissima Sera All Inclusive A due anni di distanza dalla prima edizione, lo show di successo condotto da Pio & Amedeo torna su Canale 5. Da venerdì 24 marzo in prima Serata partirà infatti Felicissima Sera – All Inclusive, che vedrà il duo comico alle prese con nuovi sketch, all'insegna del politicamente scorretto, e tanti ospiti. Nel corso della prima delle tre puntate previste, Pio e Amedeo ospiteranno Silvia Toffanin, ma anche Michelle Hunziker, reduce dall'impegno con Michelle Impossible & Friends, e Giovanna Civitillo, la soubrette nonché moglie di Amadeus. I comici pugliesi, tra l'altro, potranno contare anche sul supporto di alcuni cantanti.

