Fedez e la beneficenza con le uova di Pasqua: «Guadagnerò il 10% dalle vendite, ma abbiamo già donato 60mila euro» – Il video (Di martedì 14 marzo 2023) Fedez torna a parlare delle uova di Pasqua che ha realizzato con l'azienda cremonese Walcor, finite lo scorso febbraio al centro delle polemiche dopo che Selvaggia Lucarelli lo ha accusato che i proventi sarebbero finiti alla fondazione di De Benedetti. Le uova sono arrivate in casa Ferragnez e il rapper ribadisce da subito che grazie alla sua beneficenza ha raccolta mezzo milione di euro in un anno. Finalizzata alla costruzione del nuovo centro riabilitativo per bambini e bambine con problematiche neurologiche complesse. Dall'inchiesta de il Fatto Quotidiano emergeva che la cifra da devolvere in beneficenza non sarebbe stata proporzionale alle vendite, ma già stabilita. E che – essendo un dato sensibile – la cifra non sarebbe stata ...

