Federginnastica e Auxologico, alleati per lo sport in salute (Di martedì 14 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) – La Federazione Ginnastica d’Italia el’Istituto Auxologico Italiano hanno presentato a Milano unanuova partnership tesa a proteggere atlete e atleti adolescentidai disturbi dell’alimentazione e della nutrizione tramiteun’efficace azione preventiva. L’accordo è stato illustrato invista della giornata internazionale del “Fiocchetto Lilla”per la lotta proprio a tali disturbi. Il progetto per un’attività sportiva in salute intende fornire una risposta a un fenomeno rimasto finora in ombra con una strategia di intervento mirata e il contributo di professionisti specializzati. Nel corso dell’evento, moderato dalla giornalista Ilaria d’Amico, è stato approfondito il tema dei disturbi alimentari nello sport, sia dal punto di vista della prevenzione che della cura. “Lo sport è un mezzo ... Leggi su ildenaro (Di martedì 14 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) – La Federazione Ginnastica d’Italia el’IstitutoItaliano hanno presentato a Milano unanuova partnership tesa a proteggere atlete e atleti adolescentidai disturbi dell’alimentazione e della nutrizione tramiteun’efficace azione preventiva. L’accordo è stato illustrato invista della giornata internazionale del “Fiocchetto Lilla”per la lotta proprio a tali disturbi. Il progetto per un’attivitàiva inintende fornire una risposta a un fenomeno rimasto finora in ombra con una strategia di intervento mirata e il contributo di professionisti specializzati. Nel corso dell’evento, moderato dalla giornalista Ilaria d’Amico, è stato approfondito il tema dei disturbi alimentari nello, sia dal punto di vista della prevenzione che della cura. “Loè un mezzo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Federginnastica e Auxologico, alleati per lo sport in salute - Giornaleditalia : #italpresssport Federginnastica e Auxologico, alleati per lo sport in salute - Tele_Nicosia : MILANO (ITALPRESS) - La Federazione Ginnastica d'Italia el'Istituto Auxologico Italiano hanno presentato a Milano u… - Tele_Nicosia : MILANO (ITALPRESS) - La Federazione Ginnastica d'Italia el'Istituto Auxologico Italiano hanno presentato a Milano u… - QdSit : Federginnastica e Auxologico, alleati per lo sport in salute -