Fdi | Mollicone a La7 | “Il manager nominato da Meloni che ha citato Mussolini in una mail? Si è dimesso Più di questo che deve fare | seppuku?”

(Di martedì 14 marzo 2023) “IlClaudio Anastasio e la suacon le parole di? È stata l’improvvida iniziativa di unche probabilmente non aveva spunti creativi nel suo discorso ed è ovviamente deprecabile. È stato condannato e si è. Più diche?“. Così a L’Aria che Tira (La7) il deputato di Fratelli d’Italia Federico, incalzato dalla conduttrice Myrta Merlino e dalla giornalista del Corriere della Sera Maria Teresa Meli, commenta la vicenda di Claudio Anastasio, ildell’azienda pubblica 3-1da Giorgia. Anastasio, come ha denunciato Repubblica, in unaindirizzata al cda della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #lariachetira @FMollicone (FdI): 'Penso che sia importante che in Parlamento maggioranza e opposizione trovino una… - RussianMike31 : RT @s_anto27: @ultimora_pol Mollicone, FdI giusto? Allora mi sa che ha le idee un pelo confuse. Ultimamente a dx sono parecchio confusi, da… - chiamatemibobo : RT @s_anto27: @ultimora_pol Mollicone, FdI giusto? Allora mi sa che ha le idee un pelo confuse. Ultimamente a dx sono parecchio confusi, da… - s_anto27 : @ultimora_pol Mollicone, FdI giusto? Allora mi sa che ha le idee un pelo confuse. Ultimamente a dx sono parecchio c… - ondivaga7 : RT @fabcet: #Agora Mollicone, il cattivista mandato da FdI al posto di Donzelli, dice che le ONG salvano solo il 10% dei migranti contraddi… -

Lo ha detto il deputato del Pd, Giuseppe Provenzano, ad Agorà su Raitre parlando dell'immigrazione con il deputato diFederico. .Noi - prosegue- siamo per stroncare il traffico di carne umana, per farlo è necessario ...di migranti 'Però ci sono dei rilievi da parte del Quirinale' fa notare Giandotti al deputato di,...'Caro Gualtieri , i libri non si buttano: si regalano e si fanno circolare'. Così il presidente della commissione Cultura della Camera, Federico) commenta il prototipo di maxi - contenitore per la raccolta differenziata multifrazione installato a Roma in Piazza Fabrizio De André alla Magliana. Tra i 13 diversi tipi di 'rifiuto'...

Cultura, Mollicone (Fdi): sconcerto per improvvisa scomparsa ... Agenzia CULT

Cangiano, giovane candidato di Fdi alle ultime elezioni regionali in Campania ... Che cos’altro dovrebbe fare ancora Chiedere a Mollicone, magari un’idea ce l’ha."I trafficanti di esseri umani non potrebbero avere migliori alleati di un governo come il vostro, perchè questo è un governo che sulla gestione dei flussi migratori ha fatto solo propaganda sulla pel ...