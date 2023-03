FBI: aumento vertiginoso dei crimini d’odio (Di martedì 14 marzo 2023) L’FBI ha rivelato che c’è stato un aumento vertiginoso dei crimini d’odio negli USA. Nel 2021, i crimini d’odio sono aumentati del 35% rispetto all’anno precedente. Gli attacchi maggiori si sono verificati contro la comunità LGBT e gli afroamericani. Anche i crimini d’odio basati sulla religione sono aumentati. FBI: negli USA aumento vertiginoso dei crimini Leggi su periodicodaily (Di martedì 14 marzo 2023) L’FBI ha rivelato che c’è stato undeinegli USA. Nel 2021, isono aumentati del 35% rispetto all’anno precedente. Gli attacchi maggiori si sono verificati contro la comunità LGBT e gli afroamericani. Anche ibasati sulla religione sono aumentati. FBI: negli USAdei

