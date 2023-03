Fausto Bertinotti, la moglie Gabriella Fagno: “Mio marito non aveva neanche il cappotto quando è entrato in Parlamento” (Di martedì 14 marzo 2023) Fausto Bertinotti è legato alla moglie Gabriella Fagno detta Lella: dalla loro unione nel 1970 è arrivato il figlio Duccio. L’ex Presidente Della Camera Dei Deputati sarà tra gli ospiti di “Oggi è un altro giorno” in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno. Milanese, classe 1940, dopo il diploma come perito elettronico nel 1964 sposa la giovanissima Gabriella Fagno: la cerimonia avviene in chiesa per volontà di sua madre, in quanto Fausto Bertinotti si è sempre dichiarato non credente. Nel 1970 nasce l’unico figlio della coppia, Duccio, nome che omaggia il partigiano Duccio Galimberti. In quel periodo Bertinotti era il segretario della Camera Del Lavoro di Novara, prende parte alle lotte operaie negli anni Ottanta. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 14 marzo 2023)è legato alladetta Lella: dalla loro unione nel 1970 è arrivato il figlio Duccio. L’ex Presidente Della Camera Dei Deputati sarà tra gli ospiti di “Oggi è un altro giorno” in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno. Milanese, classe 1940, dopo il diploma come perito elettronico nel 1964 sposa la giovanissima: la cerimonia avviene in chiesa per volontà di sua madre, in quantosi è sempre dichiarato non credente. Nel 1970 nasce l’unico figlio della coppia, Duccio, nome che omaggia il partigiano Duccio Galimberti. In quel periodoera il segretario della Camera Del Lavoro di Novara, prende parte alle lotte operaie negli anni Ottanta. ...

