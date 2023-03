Farmaci in aumento: in alcuni casi anche del 149% (Di martedì 14 marzo 2023) Il caro vita si abbatte anche sui Farmaci: tra dicembre e gennaio il prezzo dei medicinali è aumentato in media del 10,4%. Rincari del 100% sul Tadalafil, il generico del Cialis: la confezione da 4 compresse da 10 mg è passata dai 22,90 euro a 57, con un aumento quasi del 149%. I dati arrivano dal Fpress, ente specializzato in Farmacia, che ha analizzato il costo dei circa 1.100 Farmaci di fascia C che ha rilevato come anche il Sildennafil Zentiva da quattro compresse è passato da 12,20 a 24 euro. Preoccupa il fatto che ad aumentare siano i Farmaci contro patologie gravi: il Dantrium, farmaco usato l’ipermetabolismo fulminante, nella confezione da 36 flaconi costa 168,8 euro in più. E poi, la Tachipirina iniettabile nella confezione da 7 ... Leggi su zon (Di martedì 14 marzo 2023) Il caro vita si abbattesui: tra dicembre e gennaio il prezzo dei medicinali è aumentato in media del 10,4%. Rincari del 100% sul Tadalafil, il generico del Cialis: la confezione da 4 compresse da 10 mg è passata dai 22,90 euro a 57, con unquasi del. I dati arrivano dal Fpress, ente specializzato ina, che ha analizzato il costo dei circa 1.100di fascia C che ha rilevato comeil Sildennafil Zentiva da quattro compresse è passato da 12,20 a 24 euro. Preoccupa il fatto che ad aumentare siano icontro patologie gravi: il Dantrium, farmaco usato l’ipermetabolismo fulminante, nella confezione da 36 flaconi costa 168,8 euro in più. E poi, la Tachipirina iniettabile nella confezione da 7 ...

