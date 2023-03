(Di martedì 14 marzo 2023) Roma, 13 mar. (Adnkronos Salute) - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy hato per il giorno 29 marzo alle 14.30, presso Palazzo Piacentini, ile Biomedicale, che sarà presieduto daldelle Imprese...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : Farmaceutica: Urso convoca tavolo con ministro Schillaci -

... presso Palazzo Piacentini il Tavoloe Biomedicale, che sarà presieduto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, e dal ministro della Salute, Orazio Schillaci . Sono ......30 a Palazzo Piacentini a Roma il Tavoloe Biomedicale, che sara' presieduto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfoe dal ministro della Salute Orazio Schillaci. Lo ...Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo, il governo sta preparando il decreto flussi, si parla di almeno 100 mila immigrati regolari. È ..., agroindustria. Prevenire è meglio ...

Farmaceutica: Urso convoca tavolo con ministro Schillaci Tiscali Notizie

Il Tavolo sarà presieduto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e dal ministro della Salute, Orazio Schillaci. Sono state invitate a partecipare le principali imprese del settor ...Roma, 13 mar. (Adnkronos Salute) - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato per il giorno 29 marzo alle 14.30, presso Palazzo ...