Fano, neonato muore in sala parto: il piccolo non ha battito e il ginecologo sceglie il cesareo (Di martedì 14 marzo 2023) Tragedia a Fano dove un neonato è morte nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 marzo, all’ospedale Santa Croce. La notizia è emersa dopo diversi giorni in quanto solo ieri, 13 marzo, sono stati resi noti alcuni dettagli da parte del personale ospedaliero. Il figlio è morto, subito dopo essere venuto alla luce da parto cesareo. Una mossa disperata del ginecologo, che ha provato a salvarlo dopo essersi accorto che il battito si stava fermando. I rianimatori hanno provato a tenerlo in vita, mentre la mamma, una ragazza di 25 anni, aspettava preda della disperazione. Il parto stava procedendo senza particolari intoppi, quando da controlli di routine sono emerse le difficoltà del piccolo, riporta Il Resto del Carlino. Forse c’è stata una sofferenza per via ... Leggi su tpi (Di martedì 14 marzo 2023) Tragedia adove unè morte nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 marzo, all’ospedale Santa Croce. La notizia è emersa dopo diversi giorni in quanto solo ieri, 13 marzo, sono stati resi noti alcuni dettagli da parte del personale ospedaliero. Il figlio è morto, subito dopo essere venuto alla luce da. Una mossa disperata del, che ha provato a salvarlo dopo essersi accorto che ilsi stava fermando. I rianimatori hanno provato a tenerlo in vita, mentre la mamma, una ragazza di 25 anni, aspettava preda della disperazione. Ilstava procedendo senza particolari intoppi, quando da controlli di routine sono emerse le difficoltà del, riporta Il Resto del Carlino. Forse c’è stata una sofferenza per via ...

