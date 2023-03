F1, nuovo GP a Londra? Presentato il piano (Di martedì 14 marzo 2023) Il mondo della Formula 1 potrebbe ulteriormente ampliarsi. Dopo il nuovo gran premio che si disputerà da quest’anno a Las Vegas, anche la Gran Bretagna potrebbe ospitare un secondo GP dopo il Silverstone: Londra potrebbe essere una nuova sede per ospitare la classe regina dell’automobilismo. Da anni si parla di un possibile sbarco della Formula 1 a Londra, ma l’ipotesi non è mai andata in porto: nel 2010 l’ex capo Bernie Ecclestone aveva proposto un circuito cittadino che passasse nel centro della capitale inglese, vicino ai principali monumenti tra i quali Buckingham Palace. L’idea è stata proposta nell’ambito della riqualificazione del Royal Docks, area fluviale all’est di Londra e si inserisce in una proposta ampia che propone di far diventare questa zona una “destinazione riconosciuta a livello mondiale per lo ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023) Il mondo della Formula 1 potrebbe ulteriormente ampliarsi. Dopo ilgran premio che si disputerà da quest’anno a Las Vegas, anche la Gran Bretagna potrebbe ospitare un secondo GP dopo il Silverstone:potrebbe essere una nuova sede per ospitare la classe regina dell’automobilismo. Da anni si parla di un possibile sbarco della Formula 1 a, ma l’ipotesi non è mai andata in porto: nel 2010 l’ex capo Bernie Ecclestone aveva proposto un circuito cittadino che passasse nel centro della capitale inglese, vicino ai principali monumenti tra i quali Buckingham Palace. L’idea è stata proposta nell’ambito della riqualificazione del Royal Docks, area fluviale all’est die si inserisce in una proposta ampia che propone di far diventare questa zona una “destinazione riconosciuta a livello mondiale per lo ...

