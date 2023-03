F1 | la Ferrari ha il motore più potente? Le frecciate di Marko e l’incertezza sovrana a Maranello

(Di martedì 14 marzo 2023) Laha iniziato in salita il Mondiale F1, chiudendo in maniera fallimentare il GP del Bahrain andato in scena sul circuito del Sakhir un paio di settimane fa: Charles Leclerc si è dovuto ritirare a causa di un problema di affidabilità quando occupava la terza posizione ed era in piena lotta per salire sul podio, Carlos Sainz si è dovuto accontentare di un poco brillante quarto posto venendo preceduto da Fernando Alonso. Il Cavallino Rampante ha accusato un distacco enorme dalla sempre più scatenata Red Bull, che ha giganteggiato con l’imprendibile Max Verstappen (il Campione del Mondo ha trionfato davanti al compagno di squadra Sergio Perez). Scenari poco idilliaci per la Scuderia di, che al momento sta fronteggiando anche una fuga di cervelli. Diversi uomini di riferimento all’interno dell’organigramma hanno abbandonato la ...

Leclerc: centralina KO, motore Ferrari assolto FormulaPassion.it

In un’intervista concessa a Formel1.de è stato molto chiaro: “Non abbiamo i numeri esatti delle power unit, ma sulla base di vari confronti e informazioni, riteniamo che il motore Ferrari sia il più ...Jo Ramirez non ha dubbi. Infatti per lo storico coordinatore della McLaren la Ferrari sarebbe la seconda forza in pista, ma i (cronici) problemi che hanno afflitto la squadra di Maranello già nella pr ...