F1, Helmut Marko: "La penalità legata al Budget Cap comprometterà il vantaggio della Red Bull"

Pretattica o verità? Lo scopriremo. Di sicuro c'è che la Red Bull abbia cominciato alla grande il Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Sakhir, in Bahrain, con irrisoria facilità, le due RB19 dell'olandese Max Verstappen e del messicano Sergio Perez hanno occupato i primi due posti della classifica finale e, in particolare, il neerlandese si è potuto permettere di gestire le gomme nella seconda parte della gara per il vantaggio impressionante accumulato nel primo stint. Un campionati già finito? Chiaramente no, però la qualità della prestazione della vettura, nata dalla mente geniale di Adrian Newey, ha creato non poche preoccupazioni nei rivali, Ferrari in primis. Tuttavia, a detta di chi in Red Bull c'è già da un po', la penalizzazione comminata a causa dello ...

