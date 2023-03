F1, Frederic Vasseur: “Tante persone legate a Mattia Binotto vanno via, a me non dispiace” (Di martedì 14 marzo 2023) Aria di rivoluzione. In Ferrari c’è un clima decisamente particolare e i cambiamenti annunciati e ipotizzati non sono pochi. All’indomani del deludente GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2023 di F1, alcune figure importanti hanno lasciato la scuderia, legate in maniera chiara alla gestione di Mattia Binotto. I nomi sono quelli di Gino Rosato e Jonathan Giacobazzi, esterni al reparto squisitamente tecnico, e soprattutto di David Sanchez, capo degli aerodinamici. In particolare, le dimissioni di quest’ultimo hanno posto l’accento su quanto stia accadendo, sotto la nuova guida di Frederic Vasseur. L’ingegnere francese, ex capo dell’Alfa Romeo, ha voluto giocare a carte scoperte e le conseguenze sono una serie di addii inevitabili. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, anche Enrico ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023) Aria di rivoluzione. In Ferrari c’è un clima decisamente particolare e i cambiamenti annunciati e ipotizzati non sono pochi. All’indomani del deludente GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2023 di F1, alcune figure importanti hanno lasciato la scuderia,in maniera chiara alla gestione di. I nomi sono quelli di Gino Rosato e Jonathan Giacobazzi, esterni al reparto squisitamente tecnico, e soprattutto di David Sanchez, capo degli aerodinamici. In particolare, le dimissioni di quest’ultimo hanno posto l’accento su quanto stia accadendo, sotto la nuova guida di. L’ingegnere francese, ex capo dell’Alfa Romeo, ha voluto giocare a carte scoperte e le conseguenze sono una serie di addii inevitabili. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, anche Enrico ...

