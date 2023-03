F1 | Fernando Alonso e il sogno non più proibito? di tornare a vincere dopo 10 anni

(Di martedì 14 marzo 2023) Alla luce di quanto visto meno di dieci giorni fa in Bahrain,è tornato ad avere per le mani una monoposto competitiva. Il veterano spagnolo è difatti salito sul podio in un Gran Premio dove l’unico ritiro di vertice è stato quello di Charles Leclerc. L’iberico ha addirittura definito l’Aston Martin “seconda forza” della F1 attuale. Non proprio a torto, perché comunque Nando si è conquistato la terza posizione sorpassando la Ferrari del ben più giovane connazionale Carlos Sainz. La dinamica più incoraggiante è rappresentata dal fatto che il team di base a Silverstone si sia tenuto alle spalle la Mercedes fair and square (l’asturiano ha concluso davanti a Lewis Hamilton, mentre Lance Stroll ha preceduto George Russell). Dunque, a parità di power unit, il telaio della AMR23 si è rivelato più efficace di quello della W14. Almeno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ElReyGuiri : M A G I A DON FERNANDO ALONSO DIAZ - SkySportF1 : ?????????? ?????? ???????????????????? ?????????? ???? ?????????? ???? ???????? Terzo un grande Fernando Alonso I risultati ? - diargoco90 : @PS_FutbolTV Don Emilio Fernando Alonso - _fzmulyati : RT @ESPNF1: Fastest in FP2: Fernando Alonso ?? -

La prima gara di Sakhir per la rossa è stato un disastro, con Leclerc ritirato e Sainz solo quarto, passato nel finale dall'idolo. 'È solo l'inizio, può ancora succedere di tutto - le ...... anche egli di provenienza Maranello ma con esperienze in McLaren e Sauber Alfa Romeo, si vede come Aston Martin abbia quel tocco di Montezemolo che si è concretizzato nell'arrivo di: ...L'obiettivo numero uno di Hamilton e Leclerc è il Mondiale, anche se con ambizioni di carriera opposte: il britannico, 'vecchio leone' assieme a, sogna di distanziare con l'8iride ...

Lando Norris scommette su Fernando Alonso Notizie - MSN Italia

Alla luce di quanto visto meno di dieci giorni fa in Bahrain, Fernando Alonso è tornato ad avere per le mani una monoposto competitiva. Il veterano spagnolo è difatti salito sul podio in un Gran ...Mark Webber è felice nel trovare Fernando Alonso ringiovanito e immagina che gareggerà ancora a lungo in Formula 1 ...