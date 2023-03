F1, a Jeddah la Ferrari spera in un miracolo. I lunghi rettilinei potrebbero dare una mano (Di martedì 14 marzo 2023) Come sappiamo la Ferrari ha incamerato un Gran Premio del Bahrain da incubo, soprattutto perché ha rigenerato tanti spettri del 2022. Il regresso prestazionale tra qualifica e gara, l’usura eccessiva degli pneumatici, l’affidabilità deficitaria e l’impotenza nei confronti della Red Bull sono stati i tratti caratteristici della seconda parte della passata stagione. Connotati ripropostisi al principio del 2023, dinamica sicuramente inquietante. Però una gara non fa necessariamente testo. Lo si è visto anche lo scorso anno. Per esempio proprio a Sakhir, ma anche in Australia o in Austria. Anzi, Melbourne e Spielberg sono stati contesti dove la F1-75 si è rivelata complessivamente più efficace della RB18. Dunque, non essendoci ancora punti di riferimento, sarebbe prematuro dare per scontata una nuova debacle Ferrarista in terra saudita. La ... Leggi su oasport (Di martedì 14 marzo 2023) Come sappiamo laha incamerato un Gran Premio del Bahrain da incubo, soprattutto perché ha rigenerato tanti spettri del 2022. Il regresso prestazionale tra qualifica e gara, l’usura eccessiva degli pneumatici, l’affidabilità deficitaria e l’impotenza nei confronti della Red Bull sono stati i tratti caratteristici della seconda parte della passata stagione. Connotati ripropostisi al principio del 2023, dinamica sicuramente inquietante. Però una gara non fa necessariamente testo. Lo si è visto anche lo scorso anno. Per esempio proprio a Sakhir, ma anche in Australia o in Austria. Anzi, Melbourne e Spielberg sono stati contesti dove la F1-75 si è rivelata complessivamente più efficace della RB18. Dunque, non essendoci ancora punti di riferimento, sarebbe prematuroper scontata una nuova debaclesta in terra saudita. La ...

