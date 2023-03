Everest Group nomina Appian leader nel PEAK Matrix® Assessment 2023 per i Digital Claim nelle assicurazioni di proprietà e per i sinistri

(Di martedì 14 marzo 2023) MILANO, 14 marzo/PRNewswire/(Nasdaq: APPN) ha annunciato oggi di essere statatanel Report disulle tecnologie assicurative:s in Property and Casualty Insurance Solutions -. Il rapporto prende in analisi 17 fornitori di soluzionii per iProperty &Casualty (P&C) utilizzando molteplici fattori di valutazione, tra i quali: Secondo il report, le aziende assicurative si stanno concentrando maggiormente sull'efficienza, sfruttando maggiormente dati e approfondimenti dell'ecosistema per ...

GEP is also regularly ranked a top supply chain consulting and strategy firm, and a leading managed services provider by ALM,, NelsonHall, IDC, ISG and HFS, among others. Headquartered ...Soroco è stata recentemente riconosciuta come leader nella valutazione 2022 PEAK Matrix disui prodotti per il task mining per il suo impatto sul mercato, la sua visione e la sua ...KellyOCG has a long - standing commitment to leadership in the RPO industry earning Star Performer status on's Global RPO Services PEAK Matrix Assessment 2022 and recognition on the HRO ...

Everest Group nomina Appian leader nel PEAK Matrix® Assessment ... Adnkronos

L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), a leading global pure-play engineering services company, today announced a new Centre of Excellence (CoE) in Mysore (Karnataka, India) that le ...